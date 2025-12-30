En vivo
Más de 17.500 usuarios accedieron a energía en 2025 en zonas apartadas del país

Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.

