Cali es la segunda ciudad con la gasolina más cara del país

Desde este 1 de enero se registró un nuevo aumento en el precio de los combustibles en el país, de acuerdo con la más reciente circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Con este ajuste, Cali se ubica como la segunda ciudad de Colombia con uno de los precios más altos.

Actualmente, el galón de gasolina tiene un costo promedio de $16.502, mientras que el diésel quedó en $11.424 por galón. Este incremento ya empieza a sentirse entre algunos taxistas de la ciudad, quienes aseguran que el alza impacta directamente sus ingresos diarios.

“Cada aumento nos afecta porque trabajamos para el día a día y los gastos siguen subiendo, por ejemplo es un gasto mas porque toca sacar más plata y el bolsillo no aguanta, toca seguir tanqueando y esto es difícil para nosotros”, expresó un taxista consultado.

Otro de los sectores más afectados es el transporte de carga y de pasajeros. Desde el gremio advierten que deberán buscar alternativas para evitar una reducción en sus ingresos.



“Esto no tiene presentación. El transporte cada vez se pone más pesado, hay mucha piratería y falta de control. Con este incremento la situación empeora y nos afecta en un 50%”, manifestó Fernando García, vocero del gremio de transportadores.

Debido a este aumento, distintos sectores que dependen del combustible evalúan la posibilidad de realizar bloqueos en las principales vías de Cali y la región como forma de rechazo a la medida.

