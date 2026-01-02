En vivo
Cali es la segunda ciudad con la gasolina más cara del país

Cali es la segunda ciudad con la gasolina más cara del país

Con el nuevo ajuste actualmente, el galón de gasolina tiene un costo promedio de $16.502, mientras que el diésel quedó en $11.424 por galón.

