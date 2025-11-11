En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno
Accidente de avioneta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Dian exige a Ecopetrol el pago inmediato de otros 17.000 millones por IVA a combustibles

Dian exige a Ecopetrol el pago inmediato de otros 17.000 millones por IVA a combustibles

Mientras tanto, un juzgado de Cartagena admitió para estudio la tutela con que Ecopetrol busca frenar la posibilidad de que la refinería de Cartagena termine embargada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad