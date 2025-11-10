Admiten tutela de la USO para frenar embargos de la Dian a Ecopetrol

Blu Radio conoció que la jueza Ángela Patricia Martelo, del juzgado 15 administrativo de Cartagena, acaba de admitir para estudio una tutela de la Unión Sindical Obrera, el principal sindicato de Ecopetrol, que busca frenar cualquier posibilidad de que la Dian termine embargando las cuentas de Reficar por el no pago de IVA en la importación de combustibles.

El argumento principal de los trabajadores es que se puede poner en riesgo el pago de los salarios, porque, una vez finalice el procedimiento aduanero de la Dian, se puede iniciar el cobro coactivo.

¿Qué es lo que está pasando? La Dian y Ecopetrol tienen una disputa en torno al pago de IVA en las importaciones de combustible y ahora la Dian está exigiendo el pago inmediato de por lo menos 1.5 billones de pesos en impuestos no pagados incluso desde antes de que la entidad cambiara su doctrina sobre el pago del IVA.

Ya fracasó una conciliación entre ambas entidades, y la Dian ha decidido seguir adelante con el proceso administrativo sancionatorio.



Según una tutela de la USO y según una tutela de la propia Ecopetrol, si el proceso termina con embargos se podrían llegar a paralizar por completo las operaciones de la Refinería de Cartagena. La jueza Martelo decidió vincular a este proceso a Ecopetrol y a Reficar y también ofició a la Dian, como demandada en este proceso.

Todos ellos tienen dos días para darle una explicación de los hecho al juzgado y que así se decida si hay lugar aquí a medidas cautelares que puedan frenar los embargos.