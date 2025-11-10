En vivo
Blu Radio  / Economía  / Admiten tutela de la USO para frenar embargos de la Dian a Ecopetrol
Primicia

Admiten tutela de la USO para frenar embargos de la Dian a Ecopetrol

El juzgado 15 administrativo de Cartagena vinculó al proceso a Ecopetrol y a Reficar y todos tienen dos días para explicar los hechos a la jueza Ángela Martelo.

Ecopetrol reacciona por IVA de la Dian a la importación de combustibles
Fotos: AFP y @DIANColombia
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

