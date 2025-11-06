“Nos están sacando sin reemplazo”: sindicatos de la Dian anuncian protesta nacional este viernes

Los trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) saldrán este viernes 7 de noviembre a las calles de Bogotá en una jornada de movilización convocada por los principales sindicatos de la entidad. La protesta busca llamar la atención del Gobierno nacional sobre la situación de más de 900 empleados provisionales que podrían ser desvinculados debido a decisiones judiciales derivadas de un concurso de méritos realizado en 2022.

Según Pedro Giovanni Caro Estupiñán, presidente nacional del sindicato Sinedian, las notificaciones de desvinculación afectarían a funcionarios con amplia experiencia en áreas clave como cobranzas, aduanas, asistencia al cliente y jurídica. “Esto no solo perjudica a los trabajadores y sus familias, sino también a la gestión institucional y al cumplimiento de las metas de recaudo”, advirtió el líder sindical.

Los sindicatos aseguran que las decisiones judiciales ordenan a la entidad nombrar personas que no ganaron el concurso, pero figuran en la lista de elegibles, lo que ha obligado a desplazar a empleados con años de trayectoria.

“Estamos hablando de un universo de miles de personas que empezaron a demandar, y los jueces comenzaron a imponerle a la Dian precisamente esta obligación de nombrar personas que no ganaron el concurso. Entonces, cuando ya empiezan a hacerse esos nombramientos, la entidad tiene que comenzar a desvincular provisionales. Por ello están llegando las notificaciones del nombramiento producto de un fallo inicial y la desvinculación del compañero provisional, la cual todavía no se ha hecho materialmente efectiva”, explicó Caro.



En medio de esta tensión, los sindicatos reclaman al Gobierno celeridad y seriedad en el nombramiento de un director general en propiedad, ya que la entidad ha tenido varios directores en lo corrido del año.

“El actual director general de la Dian es un director que está llegando; ese es otro de los motivos de nuestra preocupación y de nuestras protestas, porque es el tercer director general este año y sigue estando en encargo, es decir, no es el titular. Entonces, es otra reclamación que nosotros le hacemos al Gobierno nacional. Con esta persona estamos avanzando en algunos esfuerzos, pero, al igual que con la anterior administración, los compromisos se cumplen con lentitud y, hoy por hoy, el problema de la Dian necesita una solución de fondo”, indicó el presidente de Sinedian.

Durante la movilización, que comenzará a las 8:00 de la mañana desde una de las sedes de la entidad en Bogotá, los sindicatos también realizarán una votación interna para decidir si declaran huelga en caso de que no se cumplan las propuestas planteadas desde mayo.

La situación se presenta en un contexto de creciente presión sobre la Dian, que también enfrenta un fuerte pulso con Ecopetrol. El ente tributario exige a la petrolera el pago de más de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA en la importación de combustibles, cobro que Ecopetrol considera retroactivo e injustificado.

Mientras la petrolera intenta frenar el proceso judicialmente, la Dian avanza en medidas de cobro coactivo, lo que mantiene la tensión entre ambas entidades.