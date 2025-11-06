En vivo
Nación  / "Nos están sacando sin reemplazo": sindicatos de la Dian anuncian protesta nacional este viernes

“Nos están sacando sin reemplazo”: sindicatos de la Dian anuncian protesta nacional este viernes

Los sindicatos denuncian que más de 900 empleados provisionales podrían ser desvinculados por fallos judiciales y exigen al Gobierno nombrar en propiedad a un director general.

