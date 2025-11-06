En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ecopetrol prepara acciones jurídicas adicionales para defenderse en el caso contra la Dian

Ecopetrol prepara acciones jurídicas adicionales para defenderse en el caso contra la Dian

La petrolera ya presentó una tutela y ahora prepara una demanda para tumbar el concepto de la Dian por el que le están cobrando IVA. Sin embargo, está corriendo contra el tiempo.

Ecopetrol reacciona por IVA de la Dian a la importación de combustibles
Ecopetrol reacciona por IVA de la Dian a la importación de combustibles
Fotos: AFP y @DIANColombia
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad