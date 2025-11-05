Dian abrió la puerta a embargar cuentas de Reficar; Ecopetrol dice que es un error

Una fuerte controversia enfrenta el Gobierno y el sector petrolero tras la decisión de la DIAN de abrir la puerta al embargo de las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar) por el presunto no pago de más de 1,5 billones de pesos correspondientes al IVA de importación de combustible.

Según reveló Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, la medida ha encendido las alarmas dentro de Ecopetrol, que considera la decisión de la DIAN como “errónea y desproporcionada”, advirtiendo que pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa e incluso podría derivar en una eventual quiebra técnica de Reficar.

Ante la inminencia del embargo, Reficar radicó una acción de tutela para intentar frenar la decisión de la autoridad tributaria.