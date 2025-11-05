Presidente Petro se reunirá con directivas de Ecopetrol antes de viajar a la COP30

Tras su regreso al país, luego de una gira internacional por Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro tiene programada para este miércoles una serie de reuniones clave.

La primera será con empresas del sector energético, en la que se abordarán temas como tarifas, comunidades energéticas, compra y venta de energía, y el programa Colombia Solar.

Este encuentro se realiza poco después de conocerse la carta enviada por el contralor general al ministro de Minas, Edwin Palma, en la que advierte sobre un posible riesgo de desabastecimiento energético que podría comprometer recursos públicos.

“La presión sobre las tarifas, producto del incremento en el componente de suministro, originado por el mayor precio de la molécula importada, hace necesario disponer de recursos adicionales en el Presupuesto General de la Nación para atender el pago de subsidios, sin que se disponga de los ingresos adicionales suficientes”, se lee en el documento.



El segundo encuentro del presidente será con la Junta Directiva de Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa. Cabe mencionar que la relación entre el mandatario y la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato del sector, ha estado tensa por la polémica venta del campo Permian, considerado el más productivo de la empresa.

Tras estas reuniones, Petro viajará a Belém do Pará, en Brasil, para asistir a la COP30, cuya sede es auspiciada por un gobierno cercano al colombiano. El mandatario permanecerá allí solo por un día, participará en los actos protocolarios y luego regresará a Bogotá.