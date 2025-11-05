En vivo
Salud  / Gobierno define plan para retomar la producción de vacunas con inversión de $1,37 billones

Gobierno define plan para retomar la producción de vacunas con inversión de $1,37 billones

El Conpes 4170 establece lineamientos para que Colombia vuelva a producir vacunas, medicamentos y otros biológicos entre 2026 y 2035, con el objetivo de disminuir la dependencia de insumos importados.

