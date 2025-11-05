Gobierno define plan para retomar la producción de vacunas con inversión de $1,37 billones

El Gobierno nacional expidió el Conpes 4170, un documento que define los lineamientos para que Colombia recupere la producción de vacunas y otros biológicos usados en el sistema de salud. La estrategia fue formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con varias entidades estatales.

El documento señala que la medida busca aumentar la capacidad de producción nacional de medicamentos, sueros y tratamientos utilizados para enfermedades de alto impacto, con el fin de garantizar disponibilidad y abastecimiento para la población.

El plan contempla una inversión de $1,37 billones entre los años 2026 y 2035. Los recursos se destinarán a tres componentes: adecuación y construcción de infraestructura farmacéutica, transferencia tecnológica con actores nacionales e internacionales y formación de personal especializado en áreas relacionadas con biotecnología y producción industrial de medicamentos.

El Gobierno estima que el desarrollo de infraestructura se realizará en diferentes regiones del país para ampliar la capacidad productiva y distribuir los procesos técnicos y científicos en varios territorios.



Blu Radio / vacunas referencia Foto: AFP, referencia

También se proyecta la implementación de alianzas de investigación y desarrollo para adoptar tecnologías que permitan la elaboración de biológicos, vacunas y tratamientos oncológicos en el país.

El ministerio indicó que el objetivo del Conpes es establecer condiciones para contar con capacidades industriales y científicas que permitan atender la demanda nacional de productos farmacéuticos y responder a necesidades en salud pública, incluidas las asociadas a emergencias sanitarias.