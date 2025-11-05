Tribunal estudiará uso político de cuentas oficiales del SGC y Ministerio de Educación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción de cumplimiento interpuesta por Andrés Caro, representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho, en contra del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Ministerio de Educación Nacional, por el presunto uso político de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Según el demandante, ambas entidades habrían incumplido los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que ordena a las instituciones públicas limitar la publicidad oficial al cumplimiento de sus fines institucionales y prohíbe expresamente su utilización con fines de promoción política o de funcionarios públicos.

En el caso del Servicio Geológico Colombiano, la acción señala que, desde sus canales institucionales, se difundieron mensajes asociados a campañas políticas del Gobierno nacional, empleando hashtags como #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza, este último utilizado para promover la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro. Según la demanda, tales publicaciones exceden el carácter informativo e institucional que debe regir la comunicación de las entidades estatales.

Los accionantes advirtieron que “el uso de recursos públicos por parte del SGC y el Ministerio de Educación para publicidad oficial en contravía de la prohibición legal y de la finalidad expresamente permitida en la ley confirma la procedencia de la acción de cumplimiento para exigir que se ajuste a la norma y cese la conducta prohibida.



La publicidad oficial, al ser financiada con dineros del Estado, está sujeta a límites estrictos de necesidad, proporcionalidad y finalidad. No se trata de restringir la comunicación gubernamental, sino de preservar su carácter informativo, impersonal y orientado al servicio público”.

Con la admisión de la acción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que la decisión de fondo será proferida dentro de los próximos 20 días, periodo en el que las entidades involucradas podrán presentar y aportar la documentación relacionada con las publicaciones en cuestión.

