Tribunal de Cundinamarca anula nombramiento de Edwin Palma como agente interventor de Air-e

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló recientemente la designación de Edwin Palma Egea como agente interventor de Air-e, siendo que su llegada al cargo se dio en octubre de 2024, ante el encargo que le entregó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El fallo se dio tras la demanda que presentó Sara Yesenia Molano Piñán, en el que se concluyó que Palma Egea no cumplía con el total de los requisitos solicitados a partir de la normatividad vigente, siendo que no se habría verificado que tuviera el total de requisitos mínimos de experiencia.

Entre otros elementos, Palma no tendría experiencia en el sector de servicios públicos, tampoco en el área de energía y gas, por lo que su hoja de vida estaba más vinculada al trabajo sindical y a la defensa de los derechos de los trabajadores.

Aunque Palma renunció el pasado 4 de marzo al cargo, este fallo tiene alcance para la Superintendencia de Servicio Públicos, a la que le marcan el lineamiento de las facultades que tiene y de cómo debe ejercerlas, en un marco de legalidad, especialmente para nominar personas en cargos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que deben verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.