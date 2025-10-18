Tribunal de Antioquia tumba resoluciones de MinMinas que buscaron blindar a Air-e

A partir de una demanda interpuesta por ISA, ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A., el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulas tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía en agosto de 2024, al considerar que fueron emitidas sin competencia y con desviación de poder.

Con estas tres resoluciones (40307, 40359 y 40409 de 2024) se adoptaron medidas transitorias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía en áreas especiales, concretamente en el mercado de Air-e. Sin embargo, el Tribunal consideró que el Ministerio de Minas invadió funciones propias de la Creg al adoptar dichas medidas regulatorias, que no estaban dentro de sus facultades.

Básicamente, estas resoluciones blindaban a Air-e frente a cualquier medida en su contra por falta de pago a las generadoras, por lo que los demandantes incluso pedían una reparación económica; no obstante, en este punto el Tribunal negó esa pretensión.

Por su parte, la empresa Air-e respondió que el fallo apenas es una decisión de primera instancia, que ejercerá las acciones correspondientes para la defensa de sus derechos, pero que, en todo caso, dichas resoluciones “estuvieron vigentes únicamente hasta el 31 de diciembre de 2024” y, por tanto, “ya no producen efectos jurídicos en la actualidad”.



En este sentido, la empresa Air-e destacó que “el marco que regula la improcedencia de la limitación del suministro de energía a las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continúa plenamente vigente, conforme a lo establecido por la Creg”.

“Ambos actos administrativos mantienen presunción de legalidad y no han sido suspendidos ni anulados por autoridad judicial alguna. En este contexto, la protección regulatoria y legal que ampara a las empresas intervenidas ante posibles restricciones en el suministro continúa vigente dentro del marco jurídico establecido”, afirmó Air-e.

Vale decir que, en esta sentencia, el Tribunal de Antioquia también declaró la legalidad de la resolución expedida por la Superservicios para la toma de posesión de Air-e, reconociendo que la medida de intervención se ajustó a la Constitución y la ley.