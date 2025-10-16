En vivo
MinMinas impulsa alianza entre Gecelca y Air-e, y ratifica su apuesta por la generadora

En reunión se abordaron alternativas de financiamiento, regulación especial y solución empresarial para garantizar la energía a los usuarios de Air-e, integrando además proyectos como Colombia Solar.

Reunión MinMinas Gecelca Barranquilla.jpg
Reunión realizada en Barranquilla.
LISETH SILVA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Una reunión de alto nivel fue la que se realizó este jueves en Barranquilla, en la que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, se sentaron con el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez; el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy, y otros funcionarios del Gobierno para estudiar los pormenores jurídicos y financieros y avanzar en la posibilidad de que la generadora estatal asuma la operación del mercado de Air-e.

El Ministerio de Minas informó que, “durante el encuentro, se abordaron las alternativas de financiamiento, regulación especial y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e, integrando además proyectos de transición energética como Colombia Solar”, un nuevo programa del Gobierno que busca reemplazar los subsidios tradicionales por energía limpia generada a través de paneles solares en los hogares.

Justamente, este programa arrancará en los estratos 1 y 2 de Barranquilla y, para ello, Palma está impulsando una primera alianza entre Air-e y Gecelca, en la que el Gobierno nacional propone que la generadora “actúe como vehículo financiero del programa, administrando vigencias futuras por cerca de 8 billones de pesos, para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y facilitar la masificación de las soluciones solares”.

En cuanto a la solución empresarial a Air-e, el ministro de Minas también afirmó que “se conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma”.

A su vez, la CREG revisará el plan regulatorio y de pérdidas, y proyectará medidas complementarias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético en la región Caribe.

