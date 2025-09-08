Procuraduría abre indagación contra Edwin Palma por presuntos sobrecostos como interventor de Air-E

La Procuraduría decidió decidió iniciar una investigación previa contra el ministro de Minas, Edwin Palma, tras las denuncias revelas por la Revista Cambio, según las cuales, Palma pudo incurrir en presuntos sobrecostos en unos transformadores mientras fue interventor de la empresa Air-E.

"El punto clave para entender por qué se compraron materiales con sobrecostos es el siguiente: antes de la intervención, Air-E compraba los materiales que necesitaba para la operación directamente a los fabricantes lo que —generalmente— garantizaba menores costos. Con la llegada de Palma, la lógica cambió y esas compras se tercerizaron. El entonces interventor entregó la chequera libre al consorcio para que este comprara a los fabricantes y luego le revendiera —los mismos materiales— a precios superiores. Un esquema que, a simple vista, carece de toda lógica", señala el artículo de Cambio.

La Procuraduría considera que es procedente abrir la indagación previa contra Edwin Palma para determinar si hay o no irregularidades en la planeación y celebración de contratos, también para determinar si hubo sobrecostos con los transformadores. Para ello el Ministerio Público pidió el manual de contratación de Aire-E, las explicaciones sobre el proceso de selección que se hizo para la compra de los transformadores y el pago de las ordenes de compra, entre otros.

Ministro Edwin Palma en entrevista sobre monómeros en Mañanas Blu Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

"Licitar a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en adelante DNIE, que en los términos del artículo 177 del CGD: elabore un dictamen en el cual se establezca silos precios pactados para la compra de los materiales señalados en el contrato C00132025 suscrito entre la empresa Air-e y el consorcio SEC, se encuentran ajustados al mercado, o si tienen sobrecosto, caso en el cual se solicita indicar el porcentaje y su cuantificación. De igual forma, señalar en el estudio sí resulta más económico para le empresa Air -e realizar la compra de materiales directamente a los proveedores o fabricantes", señala la Procuraduría.