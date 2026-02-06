Consorcios contratistas explican su participación en proyecto de CAPS en La Guajira

Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira emitieron un comunicado en el que explican su participación en el proyecto de construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en La Guajira, luego de denuncias públicas relacionadas con un contrato interadministrativo por cerca de 82.000 millones de pesos entre el Ministerio de Salud y ENTerritorio.

Las empresas señalaron que fueron contratistas de ENTerritorio para desarrollar 12 de los 25 centros priorizados y que su intervención se dio a través de una licitación pública.

Según el documento, los consorcios indicaron que su labor se concentró en la primera etapa de los contratos, correspondiente a estudios y diseños, los cuales afirman fueron entregados dentro de los plazos y condiciones establecidos. También explicaron que los contratos incluían una cláusula que supeditaba su continuidad a la vigencia del acuerdo interadministrativo entre las entidades públicas, cuya no prórroga derivó en la terminación anticipada de los contratos y en la suspensión de la fase de construcción, que ya había iniciado en seis proyectos.

Las empresas manifestaron que no han recibido pagos por los trabajos realizados, pese a que los productos fueron entregados y revisados por la interventoría. Indicaron que esta situación ha generado afectaciones económicas y que existen inversiones en materiales y equipos en los sitios de ejecución. En el comunicado rechazaron señalamientos que los responsabilicen por retrasos o irregularidades y señalaron que la planeación, financiación y supervisión general del contrato correspondían a ENTerritorio.



Finalmente, los consorcios expresaron su disposición a participar en una salida institucional que permita retomar el proyecto y plantearon como alternativa que el Ministerio de Salud asuma directamente la ejecución o la delegue en otra entidad pública. Señalaron que los CAPS están destinados a atender a cerca de 400.000 habitantes de varios municipios del departamento y reiteraron su compromiso con la continuidad de las obras.