Colombia dejaría de exportar carne: Petro advierte por emergencia climática

El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional evalúa prohibir la exportación de carne en Colombia para contener el alza de precios internos. Durante el tercer consejo de ministros de la semana, el mandatario vinculó esta medida a la situación de emergencia económica, argumentando que el costo de este producto básico está subiendo el doble de la inflación debido a su comercialización en mercados internacionales.

La decisión busca priorizar el abastecimiento nacional y proteger el bolsillo de los ciudadanos. "En época de emergencia no se puede exportar carne, necesitamos la carne en Colombia", sentenció Petro. Según el jefe de Estado, la crisis climática obliga a incentivar la producción interna de alimentos como yuca, tomate y leche en zonas que no han sido afectadas por las inundaciones, garantizando la seguridad alimentaria.

Para apoyar esta transición, el Ejecutivo planea establecer una tasa de interés del 0 % para los productores en dichas áreas. El objetivo es reducir los costos financieros y de arrendamiento que, según el mandatario, ponen a los campesinos 'contra la pared'.

Decretos de inversión forzosa para la banca

En el marco de la misma emergencia, el presidente confirmó que expedirá decretos de inversión forzosa tras asegurar que el sistema financiero incumplió el 'Pacto por el Crédito' de 2024. Petro afirmó que la banca lo engañó al no dirigir los 250 billones de pesos pactados hacia sectores productivos y créditos asociativos, manteniendo el capital concentrado en el consumo.



"Saldrán decretos sobre la inversión forzosa porque no hay casi ningún crédito asociativo, no se centraron en la producción, se llevan la plata del país", advirtió el mandatario, señalando que la medida busca reactivar sectores estratégicos como vivienda, agricultura y turismo.



Nuevo impuesto al patrimonio para empresas

Complementando las medidas económicas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó un proyecto de decreto para implementar un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a las 15.000 empresas más grandes del país. La iniciativa busca corregir la regresividad tributaria, estableciendo tarifas diferenciales que distingan entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, para elevar su tasa efectiva de tributación del 21,3 % al 28 %.