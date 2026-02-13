En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hospital San José de Buga suspende servicios a afiliados de Emssanar en el Valle

Hospital San José de Buga suspende servicios a afiliados de Emssanar en el Valle

El hospital informó que, desde el 15 de febrero, suspenderá servicios a Emssanar por inviabilidad financiera. La medida afectará a más de 32.000 usuarios en Buga y 42.000 en su zona de influencia.

