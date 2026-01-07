Más de 24 horas de protesta: afiliados a Emssanar reclaman entrega de medicamentos en Cali

Varios usuarios de la EPS Emssanar completan más de 24 horas de protesta frente a una de las sedes de esta entidad, exigiendo la garantía y el cumplimiento del servicio de salud al que tienen derecho. Con pancartas, pitos e incluso algunos encadenados, los manifestantes reclaman ser atendidos por representantes de la EPS y obtener respuestas concretas a sus solicitudes.

Los afectados aseguran que, al acudir a los dispensarios para reclamar sus medicamentos, la única respuesta que reciben es que, debido a las deudas que mantiene la EPS con los proveedores, estos no pueden realizar la entrega de los fármacos. Esta situación ha generado preocupación entre los usuarios, muchos de los cuales dependen de estos medicamentos para continuar tratamientos vitales y controlar enfermedades crónicas.

Según relatan los manifestantes, la falta de medicamentos no solo pone en riesgo su salud, sino que también vulnera sus derechos como afiliados al sistema de salud. Por ello, decidieron mantenerse en el lugar hasta recibir una solución efectiva por parte de la entidad.

"Esta situación es muy difícil,mi familiar no recibe pañales ni medicamentos desde hace 2 meses, por eso estamos protestando porque ya no aguantamos más", expresó una de las afectadas.



Ante esta situación, consultamos a la Secretaría de Salud de Cali, desde donde confirmaron que ya se está realizando acompañamiento en el sitio de la protesta. La autoridad sanitaria señaló que se adelantan gestiones con el objetivo de lograr soluciones inmediatas para los usuarios afectados, garantizar la entrega de medicamentos y asegurar la continuidad de los tratamientos médicos.

Por ahora, los manifestantes permanecen en la sede de la EPS a la espera de respuestas claras y compromisos concretos que permitan superar esta crisis en la prestación del servicio de salud.