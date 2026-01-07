En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /  Más de 24 horas de protesta: afiliados a Emssanar reclaman entrega de medicamentos en Cali

Más de 24 horas de protesta: afiliados a Emssanar reclaman entrega de medicamentos en Cali

Los manifestantes aseguran que la falta de medicamentos pone en riesgo tratamientos vitales y vulnera sus derechos como afiliados al sistema de salud.

