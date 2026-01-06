Desde Cali, activistas venezolanos piden a gobierno Trump aclarar transición democrática en su país

Ante la incertidumbre que sigue viviendo la comunidad venezolana por el futuro político de su país, desde Cali, un grupo de activistas le envió esta martes una carta al gobierno de los Estados Unidos, pidiendo claridad sobre cómo se adelantará la transición democrática en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Los ciudadanos venezolanos en Cali aseguran que la mayor incertidumbre que tienen sus familias es saber quién está al mando del país realmente, e indican que, si finalmente son los líderes del régimen los que siguen teniendo el control, la posibilidad de una nueva oleada migratoria es inevitable.

"Enviamos esta carta directamente al departamento de Estado de los Estados Unidos, solicitándole inmediatamente una intervención en materia de seguridad, que se hagan cargo del proceso de transición y asuman el control militar y policial del país", señaló Alejandro Márquez, líder de la comunidad venezolana en Cali.

El grupo de activistas, además, pidió que en la transición democrática sea tenga en cuenta la voluntad del pueblo venezolano, que en las últimas elecciones presidenciales eligió a Edmundo González Urrutia como mandatario nacional, dándole a él y a Maria Corina Machado el reconocimiento de su liderazgo.



El Valle del Cauca se encuentra en alistamiento para atender a estas familias, mientras la comunidad venezolana que ya está aquí sigue a la espera de una respuesta clara por parte del gobierno de los Estados Unidos.

"Pedimos que el proceso de transición sea claro, y dé garantías, no solo para los inversionistas de alto nivel, sino a la sociedad que es la principal protagonista de esta situación. Estar en Venezuela internamente, para nosotros, es seguir en ceros, estar sin nada", añadió Márquez.