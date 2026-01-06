Inversión histórica para la fuerza pública anunció alcalde de Cali tras consejo de seguridad

Durante la noche de este lunes 5 de enero, se llevó a cabo el primer consejo de seguridad del año en Cali, donde se trazó la ruta de acción que tomarán las autoridades para combatir la criminalidad en la ciudad.

Durante este 2026 se invertirá en tecnologías que permitan vigilar y prevenir cualquier hecho delictivo, además del incremento de recursos y capacidades de la Fuerza Pública.

"Vamos a aumentar los aportes a más de 180.000 millones de pesos, para fortalecer las capacidades tecnológicas, logísticas y de otro tipo para nuestra Policía. También habrá una apuesta fuerte en nuevas tecnologías, cámaras con inteligencia artificial y más drones para poder monitorear la ciudad", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El mandatario aseguró que también se encuentran trabajando en el fortalecimiento de un sistema de protección más efectivo, ante un eventual hecho terrorista.



Al finalizar esta intervención las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad en la ciudad, para poder mejorar las capacidades de prevención y reacción