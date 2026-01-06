En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Inversión histórica para la fuerza pública anunció alcalde de Cali tras consejo de seguridad

Inversión histórica para la fuerza pública anunció alcalde de Cali tras consejo de seguridad

Durante este 2026 se invertirá en tecnologías que permitan vigilar y prevenir cualquier hecho delictivo, además del incremento de recursos y capacidades de la Fuerza Pública.

Publicidad

Publicidad

Publicidad