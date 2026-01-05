En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Obras en la Avenida Ciudad de Cali beneficiarán a más de 800.000 caleños

Obras en la Avenida Ciudad de Cali beneficiarán a más de 800.000 caleños

Con una inversión histórica y una intervención de norte a sur, la obra beneficiará a más de 800.000 caleños, mejorará la movilidad y transformará uno de los corredores viales más estratégicos del oriente de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad