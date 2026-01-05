Obras en la Avenida Ciudad de Cali beneficiarán a más de 800.000 caleños

La recuperación de la Avenida Ciudad de Cali ya comenzó y se consolida como una obra clave para mejorar la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de al menos 800.000 habitantes de la ciudad. Este proyecto, uno de los más relevantes.

Las primeras intervenciones iniciaron el pasado 5 de enero a la altura de la carrera 1 y se extenderán progresivamente hasta la carrera 109, en un recorrido de norte a sur.

“La intervención se hará de punta a punta, con una inversión de hasta 380.000 millones de pesos, una cifra histórica para las vías del oriente de Cali, una zona con enorme potencial de crecimiento para toda la región”, destacó el alcalde Alejandro Eder.

Según explicó la secretaria de Infraestructura, Luz Adriana Vásquez Trujillo, el proyecto fue dividido en siete secciones, de las cuales seis serán ejecutadas directamente por el grupo operativo de la Secretaría. La sección 4, ubicada en el sector del colegio Nuevo Latir, será licitada durante el segundo trimestre de 2026 e incorporará un importante componente urbanístico que transformará el entorno.



La obra contempla una recuperación integral de la vía, con rehabilitación estructural en la mayoría de los tramos, garantizando soluciones duraderas y condiciones seguras para todos los usuarios. Además, se adelanta un trabajo articulado con las dependencias de Movilidad, Seguridad, EMCALI y la UAESP, lo que permitirá complementar la intervención con nuevas luminarias, semáforos en óptimo estado y demarcación vial, fortaleciendo la seguridad y el orden en el sector.

Las labores comenzaron con trabajos de demolición entre las carreras 1A 2 y 1A 6, en un tramo aproximado de 600 metros en sentido norte–sur. A medida que avance el cronograma, las intervenciones se desarrollarán en jornadas diurnas y nocturnas, con el fin de minimizar afectaciones a la movilidad.

Este corredor vial, que durante años presentó un alto nivel de deterioro, es fundamental para la conectividad de la ciudad. Tras su recuperación, se proyecta un aumento del flujo vehicular de hasta un 20 %, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento.

Publicidad

“La obra será entregada en 2026 y se espera que para el mes de julio alcance un avance entre el 70 % y el 80 %. En esta primera etapa se inició con cerca de 15 operarios, cifra que se duplicará a finales de enero, junto con el aumento de maquinaria en la zona”, señaló la secretaria Vásquez Trujillo.