Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional anuncian inicio obras de la Universidad del Oriente

Todo está listo para que inicie la construcción de la Universidad del Oriente en Cali, en un lote cerca del Hospital Isaías Duarte Cancino. Este anuncio, dado por la Alcaldía de la ciudad, permitirá que, de ahora en adelante, miles de jóvenes puedan acceder a la educación profesional.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y quien desde el año 2022 ha sido uno de los abanderados del proyecto, manifestó que se espera que las obras inicien en menos de dos meses.

“Ya está el acuerdo con las universidades. Lo que toca ahora es hacer un convenio entre el Ministerio y la Alcaldía para empezar a poner la primera piedra y empezar a construir. Yo espero que no tarde más de dos meses en que pongamos la primera piedra, para que empiecen a hacer las obras, que costarán entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. Hemos pedido una construcción moderna, una construcción muy bonita, una construcción con el más alto detalle”, dijo Ocampo.

Por otro lado, Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, manifestó que, mientras se desarrollan las obras de infraestructura, la Universidad del Oriente arrancará con una oferta académica de 14 programas para el primer semestre de 2026, en una sede que estará ubicada en Nuevo Latir.



“Dependiendo de lo que van a estudiar cada uno de los jóvenes, según la oferta con la que se cuenta, deben ir a las instituciones de educación superior y señalar que hacen parte de la matrícula. De la misma manera, con la Escuela Nacional del Deporte, Intenalco, Univalle, la Universidad Antonio José Camacho, entre otras con las que tenemos convenio, cuando se inicien los procesos de educación ya los harán dentro de Nuevo Latir”, explicó la secretaria.

Por ahora, se ofertarán 460 cupos para estudiantes en programas técnicos y tecnológicos en sistemas, procesos administrativos, contabilidad y finanzas, deportes, salud, mercadeo, entre otras carreras que se ofertarán paras los jóvenes.