En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional anuncian inicio obras de la Universidad del Oriente

Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional anuncian inicio obras de la Universidad del Oriente

Esta universidad beneficiará a miles de jóvenes y mientras avanzan las obras, la institución comenzará actividades el 1 de enero de 2026 con 14 programas académicos en una sede alterna

Publicidad

Publicidad

Publicidad