En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Condenados 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las AUC por 345 crímenes

Condenados 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las AUC por 345 crímenes

Los hechos delictivos fueron cometidos entre 1994 y 2004 en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad