Más de 840 homicidios se han reportado en Cali en los primeros 10 meses del año

Hasta finales de octubre de este año, se han registrado más de 840 homicidios en Cali, una cifra alarmante que tiene preocupados tanto a los habitantes como a las autoridades locales, si la tendencia continúa, la capital del Valle podría superar los mil asesinatos antes de que termine el año.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la mayoría de los crímenes están relacionados con enfrentamientos entre bandas delincuenciales , ajustes de cuentas, riñas y conflictos por el control de la venta de drogas en diferentes sectores de la ciudad.

Lo más preocupante es que muchas de las víctimas son jóvenes menores de 30 años, lo que refleja el impacto social de la violencia en los barrios más vulnerables. Las comunas 14, 15 y 18 concentran la mayor cantidad de homicidios registrados durante el año, según las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali.

"Se hace necesario hacer una inversión millonario en la seguridad de los caleños, modernizar el comando de la Policía, mas cámaras de seguridad, vehículos potentes para llegar a cualquier sitio de la ciudad, drones ", dijo el concejal Roberto Ortiz .



Por su parte, el concejal Marlon Cubillos también se pronunció sobre la situación y pidió una mayor coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía para prevenir nuevos hechos de sangre y desmantelar las estructuras criminales que operan en la ciudad.

"Los puestos de control de la policía se deben de reforzar se debe de identificar quien llega y quien se va, permitiendo el control del micro trafico y el ingreso de armas a las ciudad", dijo Cubillos.

Publicidad

En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía han logrado desarticular más de 30 bandas multicrimen y capturar a más de 400 personas por homicidio.