Blu Radio / Regiones / Pacífico / Más de 840 homicidios se han reportado en Cali en los primeros 10 meses del año

Más de 840 homicidios se han reportado en Cali en los primeros 10 meses del año

La mayoría de los casos están relacionados con enfrentamientos entre bandas, ajustes de cuentas y el control del microtráfico en las comunas más vulnerables.

