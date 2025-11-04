Inseguridad en Cali: roban objetos sagrados del Monasterio de la Santísima Trinidad

La Arquidiócesis de Cali denunció recientemente un robo sacrílego ocurrido el pasado lunes 3 de noviembre en el Monasterio de la Santísima Trinidad, perteneciente a las Hermanas Carmelitas Descalzas de clausura, en la capital del Valle del Cauca. El complejo religioso también incluye la Iglesia del Santísimo Sacramento El Templete.

De acuerdo con el comunicado oficial, los delincuentes sustrajeron el tabernáculo de la capilla e intentaron robarlo. Durante el hecho, forzaron la tapa del mismo, retiraron las hostias consagradas y las esparcieron por el suelo, un acto considerado una grave falta de respeto para la comunidad católica.

Los hombres también se llevaron el copón y el viril, objetos litúrgicos donde se coloca la hostia para la adoración eucarística, además de otros elementos de la oficina del monasterio.

“Ante esta profanación, no solo de lo más sagrado que tenemos los católicos, como es el Cuerpo del Señor Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar, hubo también intromisión en un lugar sagrado como es el monasterio de religiosas de clausura”, expresó la Arquidiócesis de Cali en el comunicado.



Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente. La Arquidiócesis manifestó su solidaridad con la comunidad de las Hermanas Carmelitas Descalzas y pidió respeto por los espacios religiosos en medio del creciente clima de inseguridad que afecta la ciudad.

