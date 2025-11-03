Una persona murió tras volcamiento de embarcación en el Lago Calima, Valle del Cauca

Durante la tarde de este lunes festivo se registró una emergencia en el lago Calima, uno de los sitios más visitados del Valle del Cauca. Una embarcación en la que se movilizaban 14 personas se volcó en el agua, generando pánico entre los turistas que se encontraban en la zona.

De inmediato, los organismos de socorro activaron los protocolos para atender la emergencia, desplegando todas las capacidades de búsqueda acuática para rescatar a las personas que sufrieron el percance.

Según el reporte de las autoridades de gestión del riesgo, de los 14 pasajeros de la embarcación, 12 han sido rescatados con vida y se recuperó el cuerpo de una persona que lamentablemente falleció tras el incidente.

“En estos momentos se mantiene la búsqueda de una persona que no se ha logrado rescatar. Estamos atentos al llamado, con los organismos de socorro trabajando en el sitio, a fin de poder encontrar a esta persona que se encuentra desaparecida en inmediaciones del lago Calima”, dijo Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.



Los sobrevivientes de esta emergencia fueron trasladados de inmediato a un puesto de salud cercano para realizarles la valoración médica y descartar cualquier riesgo o afectación que hubieran sufrido tras el incidente.