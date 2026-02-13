Suspensión provisional del salario mínimo: Mañanas Blu, viernes, 13 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 13 de febrero de 2026:



La magistrada Paola Meneses, presidente de la Corte Constitucional , habló sobre el estudio de la nueva emergencia económica decretada por el Gobierno.

Sofía Gaviria, candidata al Senado por el partido Oxígeno , se refirió sobre sus diferencias con Ingrid Betancourt.

Armando Benedetti, ministro del Interior , comentó acerca de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del aumento del salario mínimo.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , cuestionó al Consejo de Estado por suspender provisionalmente los efectos del aumento del salario mínimo.

Héctor Tobo, amigo de Gustavo Aponte, dio detalles de la cercanía con el empresario, quien fue asesinado en Bogotá.

