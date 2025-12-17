Cambia la historia para Bizcocho, el perro brutalmente atacado en sur de Bolívar: hoy estrena nombre

Bizcocho, el perro que fue víctima de maltrato animal por parte de su cuidador, quien —según declaró— lo agredió por haberse “robado un pedazo de carne” que estaba sobre un mesón, fue acogido por el Departamento de Policía de Antioquia para encargarse de su recuperación. El caso se conoció luego de que en redes sociales circulara el video del brutal ataque, generando indignación a nivel nacional.

Bizchocho llegó a la Universidad Remington para ser tratado. Cortesía

El agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, fue imputado por una fiscal de la Seccional Bolívar después de que se presentara voluntariamente ante las autoridades en Yarumal, Antioquia, llevando consigo al animal. Oviedo aceptó los cargos por maltrato animal, aunque fue dejado en libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra y se define la totalidad de la condena.



¿Quién adoptó a Bizcocho?

Tras conocerse el caso, la Policía de Antioquia se postuló como candidata para recibir en adopción a Bizcocho, junto a otros interesados en brindarle un hogar al canino. Finalmente, la institución fue seleccionada para asumir su cuidado.

Perrito agredido en Montecristo. Bolívar. Foto: Fiscalía.

El Departamento de Policía de Antioquia, bajo el liderazgo del coronel Óscar Rico, se encargó de la atención médica y el proceso de recuperación del perro, a quien llamaron ‘Bizcocho’. Luego de más de un mes de tratamiento por las heridas ocasionadas durante la agresión, la institución decidió formalizar su adopción.

El coronel Rico fue uno de los primeros en manifestar su interés en hacerse cargo del canino. No obstante, también hubo otros interesados, como el senador Andrés Guerra, quien había propuesto trasladarlo a una fundación dedicada al rescate y cuidado de cerca de 100 perros y decidió dejarlo bajo el cuidado de la institución, asegurando que Bizcocho queda en buenas manos.



Bizcocho llega a su nuevo hogar y estrena nombre

Finalmente, Bizcocho fue adoptado por la Policía de Antioquia. Hoy, el perrito inicia una nueva etapa en su nuevo hogar institucional y asume simbólicamente su rol dentro de la entidad bajo el nombre de ‘Coronel Bizcocho’.



La Policía de Antioquia anunció a través de Noticias Caracol que Bizcocho “tuvo unas manos cariñosas, caritativas y muy profesionales que ayudaron a su recuperación”, destacando el trabajo realizado durante su proceso de sanación.

Asimismo, la institución señaló que el canino recibirá el cuidado y el afecto de más de 600 funcionarios que integran el Departamento de Policía de Antioquia, quienes acompañarán esta nueva etapa de su vida.