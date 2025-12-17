En vivo
Cambia la historia para Bizcocho, el perro brutalmente atacado en sur de Bolívar: hoy estrena nombre

El perrito, víctima de un brutal ataque el pasado 3 de noviembre por parte de su cuidador en Montecristo, sur de Bolívar, ya fue adoptado y hoy inicia una nueva etapa con su nueva familia en Antioquia.

