En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Menor que asesinó a Jean Claude Bossard en Usaquén fue condenado a 7 años y 5 meses

Menor que asesinó a Jean Claude Bossard en Usaquén fue condenado a 7 años y 5 meses

El juez lo halló responsable de los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones y tentativa de hurto calificado, todos en modalidad agravada.

Esta fue la última conversación de estudiante asesinado en robo Bogotá con su papá
Esta fue la última conversación de estudiante asesinado en robo Bogotá con su papá
Foto: NC
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad