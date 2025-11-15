En vivo
Bizcocho llegará en los próximos días a su nuevo hogar en la Policía Antioquia tras brutal maltrato

Bizcocho llegará en los próximos días a su nuevo hogar en la Policía Antioquia tras brutal maltrato

Tras cientos de solicitudes, el perro brutalmente golpeado en el Sur de Bolívar que es atendido en Antioquia fue adoptado por el comandante de la Policía del departamento, coronel Óscar Rico.

