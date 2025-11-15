Bizcocho llegará en los próximos días a su nuevo hogar en la Policía Antioquia tras brutal maltrato

La brutal golpiza que sufrió un perro en el departamento de Bolívar no solo generó indignación en todo el país, sino que paradójicamente le cambió la vida al canino que fue llamado Bizcocho por su cuidadores en Antioquia. Después de que fuera rescatado el perro, dos actores muy importantes comenzaron a “pelear” por la tenencia de Bizcocho.

Desde que se conoció el aberrante caso el primero que mostró la intención de adoptar al canino fue el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, no obstante, luego salió otro interesado: el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra. El congresista le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Gobernación de Antioquia que quería que el perro hiciera parte el Parque de Buen Trato en donde hay más de 100 animales.

Sin embargo, Guerra conoció el deseo del coronel Rico y por ello a través de su cuenta de X publicó un video en donde expresa la alegría de que Bizcocho quede en manos del comandante de la Policía de Antioquia.

Perrito agredido en Montecristo. Bolívar. Foto: Fiscalía.

"Ni más faltaba, no lo hice por competir y allí quedaría en muy buenas manos. A Bizcocho sólo cariño amor afecto y que lo tengan muy bien", dijo.



Por ahora se espera que Bizcocho continúe su recuperación en la Universidad Remington para que después sea entregado a su nueva familia que deberá avanzar en el proceso que afronta canino, ya que por los constantes maltratos ha tenido algunos traumas y otras graves secuelas. Así lo dijo el coronel Rico.

"Hay que hacer un tratamiento también de acompañamiento de amor. Va a quedar aquí en las instalaciones con el resguardo, protección y el cuidado de todos los que estamos labrando especialmente en ese espacio, así va a venir Bizcocho. Finalizar lo que tenemos nosotros cinco días que tiene de comparecencia veterinaria, que es la que esperamos que se resuelva a favor para que nos llegue y haga parte también de la familia policial", aseguró el comandante.

Finalmente, hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación ya judicializó a Fernando Alonso Oviedo Sánchez, responsable de la brutal golpiza que seguirá su proceso judicial en libertad.