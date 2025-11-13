'Bizcocho', perro golpeado brutalmente por un hombre, tiene secuelas: gobernador de Antioquia

Autoridades en Antioquia aseguran que Bizcocho, el perro brutalmente golpeado en el Sur del departamento de Bolívar, tiene secuelas neurológicas derivadas de los golpes propinados. El agresor del canino fue judicializado pero afrontará el proceso en libertad.

La brutal agresión a la que fue sometido un perro en el sector Montecristo del departamento de Bolívar prendió todas las alarmas en Antioquia donde las autoridades han puesto de su parte para la recuperación de Bizcocho, como fue bautizado el canino. Incluso, el gobernador Andrés Julián Rendón estuvo en la clínica veterinaria de la Universidad Remington donde el perro es atendido por expertos.

El mandatario fue enfático en afirmar que los peritajes realizados fueron entregados de manera oportuna a la Fiscalía General de la Nación que judicializó el hombre en las últimas horas. Sin embargo, mientras avanza el proceso ante la ley, ya habría un interesado en hacerse cargo de Bizcocho: el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

A la espera de que el canino se recupere en su totalidad, Andrés Julián Rendón contó que los profesionales que están atendiendo a Bizcocho han informado que la golpiza dejó graves secuelas en el canino: “Obviamente tiene unas lesiones, digamos, bastante considerables. Tiene digamos, una especie de comportamientos derivados de tanto maltrato. Por ejemplo, se asusta mucho cuando le habla un hombre”, afirmó.



Hay que mencionar que el agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, fue imputado por una fiscal de la Seccional Bolívar luego de que el hombre se presentara por segunda vez ante las autoridades competentes, luego de que fuera detenido y dejado en libertad en Yarumal, Antioquia. Oviedo aceptó el cargo pero fue dejado en libertad nuevamente para que siga afrontando su proceso.

De momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha pedido que se haga justicia en contra del agresor, mientras que están a la espera que se dé de alta a Bizcocho y encuentre un nuevo hogar.