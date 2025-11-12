Judicializan a responsable de brutal ataque a perrito en Montecristo, Bolívar

Judicializaron al responsable del brutal ataque a un perro en Montecristo, Bolívar. El hombre, que se entregó a las autoridades en Antioquia y después fue dejado libre, fue imputado por el delito de lesiones que menoscaban la salud del animal agravada.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue judicializado Fernando Alonso Oviedo Sánchez, el responsable de golpear brutalmente a un perro en el sector Montecristo del departamento de Bolívar el pasado 3 de noviembre. Aunque el canino sobrevivió, el hombre fue imputado las lesiones provocadas.

Hay que recordar que Oviedo se entregó a las autoridades en Yarumal, Antioquia, pero fue dejado en libertad instantes después pues no tenía anotaciones en su contra en la jurisdicción del departamento por lo que ahora fue una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Sección Bolívar la que actuó e imputó al hombre.

Oviedo que se entregó nuevamente en el departamento de Bolívar, aceptó los cargos pero enfrentará el proceso en libertad según confirmaron las autoridades competentes que usaron todo el material compartido en redes sociales como prueba para determinar la responsabilidad del hombre en la brutal golpiza.



Por su parte, hay que mencionar que todo este caso que ha generado indignación en Colombia comenzó porque el canino se habría robado un pedazo de carne de Oviedo, lo que habría ocasionado la reacción violenta con un látigo y patadas.

De momento y mientas se espera que pasa con Fernando Alonso Oviedo Sánchez, el perro que fue llamado Bizcocho adelanta su recuperación y aunque presenta algunos afeccciones ya tendría nuevo hogar con el comandante de la Policía Antioquia.