En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Judicializan a responsable de brutal ataque a perrito en Montecristo, Bolívar

Judicializan a responsable de brutal ataque a perrito en Montecristo, Bolívar

El hombre, que se entregó a las autoridades en Antioquia y después fue dejado libre, fue imputado por el delito de lesiones que menoscaban la salud del animal agravada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad