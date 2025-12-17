Junior, campeón de la Liga BetPlay: 17 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 17 de diciembre de 2025:
- Hoy se enfrentarán Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín para la final de vuelta de la Copa BetPlay. El compromiso se llevará a cabo a las 7:30 de la noche.
- Didi Alex Valderrama Pinedo, exfubolista colombiano, dio detalles sobre el homenaje que recibirá hoy en Santa Marta.
- Junior se ratificó como el campeón de la Liga BetPlay tras vencer a Tolima 1 - 0, y ganando la serie con cuatro goles en total.
- Carlos Alberto, el 'Pibe' Valderrama, exfutbolista colombiano, habló sobre la Selección Colombia.
Escuche el programa completo aquí: