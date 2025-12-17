El truco infalible para hacer deliciosos buñuelos y que no exploten

Diciembre en Colombia no ería lo mismo sin luces, novenas, reuniones familiares y, por supuesto, sin el inconfundible aroma de los buñuelos recién fritos.

Este clásico navideño es infaltable, pero también suele convertirse en un dolor de cabeza para quienes intentan prepararlo en casa y terminan viendo cómo se deforma o, peor aún, explota en el aceite.

Aunque muchos creen que se trata de un error sin explicación, la razón detrás de este problema tiene un fundamento científico y una solución bastante sencilla si se conocen algunos trucos clave.

¿Por qué los buñuelos explotan?

Según explicó José David Ruiz, profesor de Física de la Universidad de Antioquia, el origen del problema está en la masa. Cuando la mezcla no queda bien integrada, se forman pequeñas burbujas de líquido atrapadas en su interior. Al entrar en contacto con el aceite caliente, ese líquido se evapora rápidamente y aumenta su volumen.



Este proceso genera presión dentro del buñuelo, similar a lo que ocurre en una olla a presión. Si la burbuja es grande o la masa está muy compacta, la presión no encuentra salida y el buñuelo termina reventándose. Además, este mismo fenómeno hace que algunos crezcan de manera irregular o queden torcidos.



El secreto para unos buñuelos perfectos

El primer paso para evitar este problema es lograr una masa completamente uniforme. Para ello, es fundamental prestar atención a los ingredientes y a la forma en que se combinan. El queso costeño debe estar bien rallado y no ser excesivamente salado, ya que esto afecta la textura final.

Buñuelos, referencia. Foto: Alcaldía de Medellín.

En cuanto a las premezclas comerciales, no todas funcionan igual. Algunas requieren huevos, otras leche, agua o incluso aguapanela. Seguir las instrucciones al pie de la letra no es un consejo menor, sino una regla básica para que las proporciones entre ingredientes secos y húmedos sean las correctas.



Consejos prácticos para que los buñuelos queden deliciosos

Si quiere lograr buñuelos dorados, bien cocidos y sin explosiones, tenga en cuenta estas recomendaciones:



Mezcle muy bien los ingredientes hasta obtener una masa suave y uniforme , sin grumos.

, sin grumos. Evite apretar la masa al formar los buñuelos; lo ideal es manipularla con suavidad.

al formar los buñuelos; lo ideal es manipularla con suavidad. No se obsesione con darles una forma perfectamente redonda: en el aceite, ellos mismos se acomodan.

Use queso bien rallado para facilitar su integración con la masa.

para facilitar su integración con la masa. La temperatura del aceite también importa

Otro error frecuente está en la fritura. El aceite no debe estar ni demasiado caliente ni muy frío. Una temperatura extrema puede sellar la superficie del buñuelo demasiado rápido o hacer que absorba más grasa de la necesaria.

Un truco sencillo para comprobar el punto ideal es poner una bolita pequeña de masa en el aceite. Si sube a la superficie en aproximadamente cinco segundos, la temperatura es la adecuada para empezar a freír.

En conclusión, el secreto para hacer buñuelos deliciosos y evitar que exploten no es magia ni suerte. Se trata de entender la ciencia detrás de la receta, respetar las proporciones y cuidar cada detalle del proceso. Así, este clásico navideño seguirá alegrando las mesas colombianas sin sobresaltos en la cocina.