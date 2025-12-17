La última publicación de la juez Vivian Polanía en redes sociales: conmovedora foto

La rama judicial se vio sacudida por el hallazgo del cuerpo sin vida de la juez Vivian Polanía en el interior de su vivienda en Cúcuta, Norte de Santander, en la tarde de este miércoles, 17 de diciembre.

Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para determinar las causas que llevaron a que la mujer perdiera la vida y si hay terceros implicados en este fatal deceso.

Última publicación de Vivian Polanía

En su cuenta de Instagram se puede evidenciar la última publicación que realizó. Se trata de una conmovedora imagen en la que muestra la ecografía de su hija, pues hace dos meses dio a luz a una bebé.

"¡Te amo Mohammed!", se puede leer en la publicación de la jueza.



Blu Radio conoció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispuso de un equipo de defensoría de familia para atener al bebé con el objetivo de verificar y garantizar los derechos de la menor de edad.

Las polémicas de Vivian Polanía

La jueza estuvo involucrada en varias polémicas durante su carrera, por ejemplo, las fotografías consideradas "subidas de tono" en sus redes sociales, su vestimenta en audiencias virtuales y hasta una suspensión de tres meses por un show erótico que realizó en el Palacio de Justicia de Cúcuta.

En noviembre del 2022, Polanía habló en Mañanas Blu luego de la polémica generada por un video viral de una audiencia virtual en la que apareció recostada en su cama, lo que derivó en su suspensión por tres meses. La funcionaria aseguró en su momento ser víctima de una persecución desde hace años.

Polanía rechazó las versiones que indican que estuvo semidesnuda durante la audiencia y explicó que sufrió un ataque de ansiedad que la obligó a recostarse y posteriormente apagar la cámara. En esa conversación, señaló que había sido víctima de presiones y amenazas por parte de algunos magistrados y defendió que siempre usa toga durante sus diligencias. Aseguró que su estado de salud, sumado a una fuerte carga laboral, fue el motivo de lo ocurrido.

Ahora se espera que Medicina Legal entregue los detalles de la autopsia para que se determine lo ocurrido con la jueza.