Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Santanderes  / La última publicación de la juez Vivian Polanía en redes sociales: conmovedora foto

La última publicación de la juez Vivian Polanía en redes sociales: conmovedora foto

Polanía se desempeñaba como jueza penal de control de garantías. Era una figura mediática y controversial en el país, sobre todo por su contenido en redes sociales.

La jueza Vivian Polanía era reconocida por sus polémicas publicaciones en redes sociales
Instagram @heidyvivianpolaniafranc
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

