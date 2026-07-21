Hombre murió en plena corraleja de Ponedera, Atlántico: toro lo embistió cuando lo provocaba

En tragedia terminaron las fiestas en el corregimiento de Puerto Giraldo, en jurisdicción de Ponedera (Atlántico), donde un hombre falleció en plena corraleja cuando saltó a la arena para retar a un toro y este lo embistió.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Alberto Carracedo Mercado, de 38 años, quien quedó grabado en video cuando corría de un lado a otro buscando llamar la atención del toro, hasta que el animal lo embistió con sus cuernos.

El hombre se hallaba en el centro de la corraleja, junto a unas 20 personas que también intentaban torear al animal, cuando finalmente logró llamar la atención del toro y este lo persiguió hasta que lo alcanzó, le incrustó uno de sus cuernos en el cuello, lo alzó y lo arrojó varios metros adelante.

Varios de los asistentes a la corraleja intentaron auxiliar a la víctima y le trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Departamental de Sabanalarga, sin embargo, Luis Alberto no alcanzó a recibir atención médica, pues falleció cuando iba de camino producto de la grave herida que le ocasionó el toro.



La Policía informó que están llevando a cabo las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se presentó este lamentable hecho.