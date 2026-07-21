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Hombre murió en plena corraleja de Ponedera, Atlántico: toro lo embistió cuando lo provocaba

La víctima, de 38 años, quedó grabada en video cuando corría de un lado a otro buscando llamar la atención del animal.

Muerto en corralejas.jpg
La embestida del toro quedó grabado en video aficionado.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

En tragedia terminaron las fiestas en el corregimiento de Puerto Giraldo, en jurisdicción de Ponedera (Atlántico), donde un hombre falleció en plena corraleja cuando saltó a la arena para retar a un toro y este lo embistió.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Alberto Carracedo Mercado, de 38 años, quien quedó grabado en video cuando corría de un lado a otro buscando llamar la atención del toro, hasta que el animal lo embistió con sus cuernos.

El hombre se hallaba en el centro de la corraleja, junto a unas 20 personas que también intentaban torear al animal, cuando finalmente logró llamar la atención del toro y este lo persiguió hasta que lo alcanzó, le incrustó uno de sus cuernos en el cuello, lo alzó y lo arrojó varios metros adelante.

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Varios de los asistentes a la corraleja intentaron auxiliar a la víctima y le trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Departamental de Sabanalarga, sin embargo, Luis Alberto no alcanzó a recibir atención médica, pues falleció cuando iba de camino producto de la grave herida que le ocasionó el toro.

La Policía informó que están llevando a cabo las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se presentó este lamentable hecho.

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