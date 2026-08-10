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Blu Radio  / Nación  / Siete aeropuertos suspenden operaciones por afectaciones tras terremoto de magnitud 7,4

Siete aeropuertos suspenden operaciones por afectaciones tras terremoto de magnitud 7,4

La Aeronáutica Civil informó que siete aeropuertos presentan afectaciones luego del sismo de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional este lunes.

Aeropuertos suspenden operaciones tras daños por terremoto de magnitud 7,4.
Aeropuertos suspenden operaciones tras daños por terremoto de magnitud 7,4. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: AFP
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Seis aeropuertos suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cali, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4. El sismo deja un saldo aún no precisado de heridos y de edificaciones dañadas.

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De acuerdo con la Aeronáutica, la suspensión de las operaciones aéreas se tomó como medida preventiva mientras las autoridades realizan las respectivas evaluaciones sobre las condiciones de estas terminales.

Estas ciudades hacen parte de las zonas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Por ahora, el balance sobre personas heridas y edificaciones afectadas todavía no ha sido precisado. Las autoridades continúan con las labores de evaluación luego del terremoto de magnitud 7,4.

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