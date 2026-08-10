Primeros reportes de daños y heridos por fuerte terremoto en Colombia

Un fuerte terremoto se registró hacia las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico fue ampliamente sentido en diferentes departamentos del país.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo inicialmente una magnitud de 6,7, una profundidad de 82 kilómetros y ocurrió a las 7:34 a. m. (Tropicana Colombia)

Chocó, epicentro del terremoto, el departamento más afectado

Inicialmente, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que ya se adelantan las primeras verificaciones en el departamento y manifestó preocupación por las posibles réplicas: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló la mandataria.Córdoba indicó que, aunque el epicentro fue San José del Palmar, en Quibdó se reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.

Posteriormente, por reportes en redes sociales, se confirmó que los daños son muy graves.



Daños en edificaciones tras el sismo

Las primeras imágenes que circulan tras el terremoto muestran afectaciones en diferentes estructuras y calles. También se han conocido reportes de daños en ciudades del occidente del país, entre ellas Manizales, Cali y Armenia.

Las fotografías que acompañan esta noticia corresponden a Manizales y muestran material de construcción desprendido sobre una vía, además de una edificación que sufrió daños estructurales importantes.

Un edificio afectado por fuerte terremoto en Colombia

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En una de las imágenes se observa un vehículo atrapado entre los escombros, mientras que otra evidencia daños en la parte inferior de una edificación ubicada en una zona residencial de la capital de Caldas.

Aeropuerto de Pereira sufrió fuertes afectaciones

Aeropuerto de Pereira pic.twitter.com/5Q4Wx8lOGY — Raúl Donado Osío (@rauldonadoosio) August 10, 2026

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Bomberos de Cundinamarca verifican posibles daños tras el fuerte sismo

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que los organismos de primera respuesta adelantan un barrido de verificación en diferentes municipios del departamento para establecer posibles afectaciones provocadas por el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con Farfán, hasta el momento se han recibido dos reportes que están siendo atendidos y verificados por las autoridades locales. El primero corresponde al municipio de Nilo, donde se informó sobre una posible afectación estructural en una de las escuelas de la zona.

La situación está siendo evaluada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el propósito de determinar la gravedad de los daños y establecer si la estructura representa algún riesgo para la comunidad educativa.

El segundo reporte corresponde a una emergencia que, según explicó el delegado departamental, está siendo atendida directamente por un cuerpo de bomberos voluntarios del departamento.

Farfán señaló que los organismos de emergencia continúan realizando verificaciones tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales de Cundinamarca, por lo que el balance podría aumentar durante las próximas horas.

“Una vez tengamos mayores reportes con relación a las diferentes verificaciones realizadas tanto en el casco urbano como rural del departamento de Cundinamarca, estaremos informando”, explicó el capitán Álvaro Farfán.

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Emergencia continúa en evaluación

Por ahora, las autoridades adelantan la verificación de posibles afectaciones en infraestructura, viviendas y vías, así como la atención de las personas que hayan resultado heridas.

La información sobre el número de heridos, daños materiales y posibles personas afectadas continúa en desarrollo y podría cambiar a medida que avancen las evaluaciones de los organismos de socorro.

El SGC también ha advertido que sus datos sobre magnitud y características del evento pueden ser actualizados conforme se analice la información sismológica disponible. (Tropicana Colombia)

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Nota editorial: aunque el reporte suministrado inicialmente menciona una magnitud de 7,4, el boletín preliminar del SGC consultado reporta 6,7. Por ello, para una publicación periodística conviene atribuir la magnitud al SGC y actualizarla si el organismo modifica posteriormente el dato. (Tropicana Colombia)