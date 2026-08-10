¿Por qué se sintió tan largo el terremoto hoy en Colombia? SGC explica las razones

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes se sintió muy largo en varias zonas del país, especialmente en Bogotá. La duración del movimiento llamó la atención de los ciudadanos y generó preguntas sobre las razones por las que la tierra continuó vibrando durante varios segundos.

Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó en entrevista con Mañanas Blu que una de las razones está relacionada con las características del terreno sobre el que está construida buena parte de Bogotá.

De acuerdo con el funcionario, existe un fenómeno conocido como efecto de sitio, mediante el cual determinadas condiciones geológicas pueden amplificar y prolongar la percepción de las ondas sísmicas.

¿Por qué el terremoto se sintió durante tanto tiempo?

Fierro explicó que en la zona plana de la Sabana de Bogotá existe una capa de materiales que puede generar una amplificación de las ondas producidas por un terremoto.



Para explicar el fenómeno, el director del SGC utilizó una comparación con un recipiente lleno de agua.

"Es algo así como si una tina está llena de agua, un tanque está lleno de agua, golpeamos el tanque. Ese tanque puede vibrar, pero el agua que contiene vibra mucho más tiempo y muchas veces vibra mucho, mucho más", explicó.

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Según el funcionario, algo similar puede ocurrir con las condiciones geológicas de la Sabana de Bogotá. Aunque las ondas del terremoto llegan a la superficie, las características del terreno pueden hacer que el movimiento sea percibido durante más tiempo.

Por esa razón, quienes se encontraban en las zonas planas de la capital pudieron experimentar una sensación de movimiento prolongado.

¿Qué tiene que ver el antiguo lago de Bogotá?

Durante la entrevista, Fierro también explicó que las características actuales del terreno bogotano están relacionadas con su historia geológica.

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La Sabana de Bogotá estuvo cubierta por un enorme cuerpo de agua conocido como Lago Humboldt, que terminó de secarse hace aproximadamente 20.000 años.

Aunque ese lago ya no existe, los materiales y las condiciones geológicas que dejó siguen influyendo en el comportamiento de las ondas sísmicas.

"Vivimos todavía, digamos, la influencia de esa huella geológica", explicó Fierro.

Esta condición ayuda a entender por qué la percepción de un terremoto puede ser diferente dependiendo del lugar donde se encuentre una persona, incluso cuando todos están sintiendo el mismo evento sísmico.

Sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó

El terremoto fue uno de los más fuertes de las últimas décadas

El director del Servicio Geológico Colombiano también destacó la magnitud excepcional del movimiento registrado este lunes.

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad cercana a los 88 kilómetros, según la información entregada por Fierro durante la entrevista.

El municipio más cercano al epicentro fue San José del Palmar, en Chocó.

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Fierro señaló que se trata del terremoto más fuerte registrado en Colombia durante la última década y uno de los más fuertes de lo que va del siglo. Entre los antecedentes mencionó el terremoto de Tumaco de 1939, que alcanzó una magnitud de 8,1.

El movimiento fue percibido prácticamente en todo el país y también hubo reportes desde Venezuela, Panamá y Ecuador.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá una nueva réplica?

La duración del terremoto también generó mensajes y publicaciones en redes sociales sobre supuestas réplicas que podrían ocurrir durante las próximas horas.

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Sin embargo, Fierro hizo un llamado a no compartir este tipo de información, debido a que la ciencia no permite establecer con anticipación la hora exacta ni la magnitud de un próximo sismo.

El director del SGC calificó de irresponsables los mensajes que aseguran que habrá una réplica de determinada magnitud o que predicen el colapso de edificios.

Por ello, recomendó consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades locales.