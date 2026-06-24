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Procuraduría investiga corralejas en El Bagre tras presunta muerte de una persona y un caballo

El organismo de control abrió una indagación previa para establecer si los eventos contaban con los permisos y medidas de seguridad exigidos por la ley. La investigación involucra a funcionarios por determinar de entidades departamentales y municipales.

Corralejas Antioquia
Suministrada.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en las corralejas realizadas durante junio en el municipio de El Bagre, Antioquia, donde, al parecer, una persona y un caballo perdieron la vida.

La investigación busca determinar si los eventos desarrollados los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de junio cumplían con los requisitos legales, permisos, conceptos técnicos y medidas de seguridad exigidos para este tipo de espectáculos masivos.

El ente de control también pretende establecer qué servidores públicos participaron en la autorización, supervisión o desarrollo de las corralejas. Por esta razón, la actuación involucra a funcionarios por determinar de la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional, la Alcaldía de El Bagre y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Según información del Ministerio Público, la indagación fue iniciada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia luego de conocer información aportada por diputados del departamento y tras una actuación preventiva relacionada con el cumplimiento de los requisitos para la realización de estos eventos.

Con esta actuación, la Procuraduría busca verificar si existieron fallas en los controles institucionales y si se adoptaron las medidas necesarias para proteger la integridad de los asistentes y de los animales que participaron en las corralejas.

La indagación previa permitirá recaudar pruebas y establecer si existen méritos para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal contra los funcionarios que eventualmente resulten comprometidos.

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