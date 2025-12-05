En vivo
Paz  / Simón Trinidad pide ser reconocido como víctima del exterminio de la Unión Patriótica ante la JEP
Primicia

Simón Trinidad pide ser reconocido como víctima del exterminio de la Unión Patriótica ante la JEP

El exintegrante de las FARC-EP, Simón Trinidad, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz su acreditación como víctima del exterminio de la Unión Patriótica, al afirmar que fue perseguido y forzado al exilio antes de unirse a la guerrilla.

