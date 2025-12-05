Encuentran ahogado a niño que supuestamente había sido raptado en Candelaria, Atlántico

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga arribaron al corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico, para avanzar en la búsqueda de Isaias de Jesús Castro Aguilar, el menor de 9 años que estaba desaparecido desde la tarde del miércoles, y que supuestamente se había subido a una moto con un desconocido.

Finalmente el cuerpo del niño fue encontrado hacia el mediodía de este viernes enredado dentro de una taruya que creció en un jagüey en el mismo corregimiento.

“Mediante labor de búsqueda con la ayuda de una máquina retroexcavadora y bomberos, se logró limpiar parte del Jaguey ubicado en la finca Buenaventura de leña y es cuando sale abre la maleza y el cuerpo del niño sale flotando”, indicaron autoridades.

La Policía y la Fiscalía descartaron la versión de un rapto y confirmaron que el niño se había ido con otros amigos a bañarse en el cuerpo de agua, donde se ahogó.



Sus acompañantes por miedo habían armado una historia de un secuestro para evitar el castigo de sus padres e hicieron movilizar a todas las autoridades en la búsqueda del niño.

El cuerpo del menor fue trasladado a Medicina Legal donde forenses le practicaran la respectiva necropsia.