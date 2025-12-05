En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Encuentran ahogado a niño que supuestamente había sido raptado en Candelaria, Atlántico

Encuentran ahogado a niño que supuestamente había sido raptado en Candelaria, Atlántico

El cuerpo del niño fue hallado en un pequeño lago y todo apunta a que se ahogó mientras jugaba con sus amigos.

