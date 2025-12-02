Exjugador del Junior terminó fuertemente herido tras una pelea en el Atlántico

Al interior de un establecimiento comercial en el municipio de Suan, en el Atlántico, se registró una fuerte riña en donde uno de los mayores afectados fue el exfutbolista Daniel Machacón, todo a partir de un caso de intolerancia, según dio a conocer la Policía Nacional.

El hecho se dio en la madrugada de este lunes, 1 de diciembre, en un estadero llamado La Española a partir de un caso de intolerancia en este establecimiento comercial del municipio, pero se hizo viral fue la foto del exfutbolista totalmente herido y siendo atendidos por especialistas.

Según medios locales, fue el propio exfutbolista el que inició la riña en ese establecimiento comercial, la cual terminó escalando y terminó en una fuerte pelea en donde terminó con varias heridas: edema en el párpado izquierdo, una herida sangrante superficial en la parte baja del ojo y una lesión de bordes irregulares en la comisura izquierda de la boca.

El exfutbolista busca recuperarse de esta fuerte pelea y, por ahora, tomó la decisión de no interponer algún tipo de denuncia contra su agresor.



Daniel Machacón // Foto: X @danielmachacon8

Él es Daniel Machacón, exjugador del Junior de Barranquilla

De Suan, Atlántico, debutó en el Junior de Barranquilla en 2004 en donde salió campeón ese año enfrentando a Atlético Nacional. Pasó por clubes como Atlético Huila, Atlético Bucaramanga, Valledupar FC, Pacífico de Buenaventura, Uniautonoma y Unión Magdalena.

Solo logró dos títulos como profesional: la liga con el Junior y el torneo de la segunda división con Unión Magdalena en 2013. En total, disputó 310 partidos como profesional en donde solo hizo 4 goles, además tuvo minutos en la Copa del Mundo Sub-20 del 2005.

Se retiró como profesional en el 2016 vistiendo los colores del Unión Magdalena. Su carrera fue corta, pero llegó al corazón de los hinchas tiburones en corto tiempo.