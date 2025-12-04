En vivo
Buscan a niño de 9 años que habría sido raptado en Candelaria, Atlántico; estaba jugando fútbol

Buscan a niño de 9 años que habría sido raptado en Candelaria, Atlántico; estaba jugando fútbol

Un motorizado se le acercó y lo subió a un vehículo. Familia del niño denuncia que han recibido llamadas pidiéndole dinero por su liberación.

