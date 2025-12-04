Buscan a niño de 9 años que habría sido raptado en Candelaria, Atlántico; estaba jugando fútbol

A las 5:40 de la tarde del pasado miércoles fue la última vez que Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, fue visto en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico.

El niño se encontraba jugando fútbol con dos amigos de su edad, cuando a la cancha se acercó un hombre misterioso en una motocicleta, vestido con una chaqueta negra y lentes del mismo color, quién le pidió que lo acompañara a hacer un mandado.

En su inocencia, el menor subió al vehículo, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia, angustiada, denunció la desaparición ante el Gaula de la Policía, y de inmediato se activaron las rutas de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca algún detalle de su paradero.

Wendy Aguilar, madre del menor, afirma que lo más preocupante es que recientemente la ha estado llamando una persona a pedirle dinero a cambio de liberar a su hijo.



"A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que era un grupo de las Autodefensas, que ellos tenían a mi hijo y que en 20 minutos, si no tenía 1 millón de pesos, ellos no me entregaban a mi hijo, porque ellos no iban a hacer nada con plata, sino con mi hijo", contó la angustiada madre.

El pequeño Isaías de Jesús está vestido con una pantaloneta azul y una camiseta azul con vivos rojos en sus hombros.

La búsqueda del niño se ha extendido en todos los municipios cercanos, Policía de Infancia y Adolescencia, Sijin, Gaula, y el ICBF se han sumado al esfuerzo de los familiares de este pequeño.

Publicidad

“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427. La Policía Nacional garantiza absoluta reserva y no cesaremos con nuestras capacidades institucionales hasta lograr el regreso seguro del menor a su hogar”, indicó la Policía.