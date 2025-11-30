Cambian agente interventor de la red pública hospitalaria del Atlántico: “Deja muchas suspicacias”

Solo tres meses como agente interventor tuvo el doctor Fredys Miguel Socarrás Reales para enfrentar la grave crisis financiera que se vive en la ESE Universitaria del Atlántico, pues su salida del cargo fue confirmada en las últimas horas en un acta de la Superintendencia Nacional de Salud.

El superintendente Bernardo Camacho envió, al parecer sin previo aviso, una comisión de delegados hacia el Atlántico para removerlo del puesto y posicionar en su lugar a la doctora Maryury Díaz Cespedes, especialista en gerencia hospitalaria cuyas funciones iniciarán desde esta misma semana.

Por redes sociales, Socarrás se mostró algo disgustado por la decisión de la que opinó que el hacerla en un día no laboral y cuando no había directivos de la entidad deja muchas suspicacias.

Desde el sindicato de trabajadores para la salud Anthoc también rechazaron los hechos, apuntando que esto genera un impacto negativo en los avances logrados en el poco tiempo de su gestión.



En ese orden, la noticia tomó por sorpresa a varios de los trabajadores entre estos al auxiliar de enfermería Wilson Granadillo, con quien ya había compromisos para ponerse al día con los dos meses que le adeudan.

“Esto nos cale como un balde de agua fría porque literalmente creo que habían unos compromisos con el señor Fredys, que eran los pagos de lo adeudado ahora en diciembre. Nosotros no esperábamos el cambio en estos momentos, quizás en enero o febrero. Nos deja en blanco y con incertidumbre de qué va a pasar ahora”, dijo inicialmente.

Del mismo modo, no tiene críticas hacia el periodo de intervención liderado por Socarrás gracias a su sinceridad a la hora de hacer los diferentes pagos.

Publicidad

“Con el señor Fredys no solo eran promesas, sentí que era una persona de palabra. Lo que decía, lo hacía. Me senté con él en ciertas ocasiones, si decía te pago, te pagaba; oye espérame este mes está álgido, el otro mes te pago, te pagaba. Por eso uno lamenta tanto la salida, cumplía con sus palabras”, declaró.

Ahora, sostiene que los trabajadores de la red pública hospitalaria del Atlántico tienen la tarea de sentarse nuevamente con la nueva agente y llegar a un acuerdo en sus salarios pendientes.