En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / MinSalud anuncia inversión de $54.000 millones para la red hospitalaria del Atlántico

MinSalud anuncia inversión de $54.000 millones para la red hospitalaria del Atlántico

El anuncio de Jaramillo se dio durante la entrega de 20 ambulancias nuevas por parte del Ministerio de Salud y la Gobernación del Atlántico.

MinSalud y gobernador nov 25.jpg
El ministro Guillermo Jaramillo (centro), junto al gobernador Eduardo Verano, en Barranquilla.
Gobernación del Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad