MinSalud anuncia inversión de $54.000 millones para la red hospitalaria del Atlántico

En su visita este martes a Barranquilla, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio el visto bueno a nueve proyectos que le fueron presentados para recuperar la ESE Universitaria del Atlántico, como se le conoce oficialmente a la red hospitalaria del departamento y cuya entidad se encuentra intervenida por el Gobierno desde agosto pasado.

El ministro indicó que estos proyectos contemplan la inversión de 54.000 millones de pesos para transformar a los hospitales públicos y dotarlos con equipos propios, evitando así que se deba recurrir a terceros para alquilar estos servicios tecnológicos.

"Si no me alcanza el dinero, porque estamos ya cierre de este presupuesto, serán los primeros aprobados el año entrante, pero por lo menos me comprometo con que la mitad de estos proyectos estarán aprobados y financiados este año, para que arranque un nuevo proceso de cambio y transformación en el hospital", dijo el ministro.

"Y ese proceso es con los trabajadores, a los cuales hay que respetar y no utilizar en todas las elecciones. No puede ser que los hospitales se conviertan en directorios políticos, donde la gente solamente puede trabajar, no por su capacidad intelectual ni por su profesionalidad, sino por unos cuantos votos que le pueda poner al próximo aspirante. Eso tiene que cambiar", sentenció.



El anuncio de Jaramillo se dio durante la entrega de 20 ambulancias nuevas por parte del Ministerio de Salud y la Gobernación del Atlántico para fortalecer los servicios de urgencias, la atención prehospitalaria y el traslado asistencial de la red pública del departamento.

Las 20 ambulancias, debidamente equipadas, tuvieron una inversión de $6.106.974.411, de los cuales el Ministerio de Salud aportó $5.403 millones y la Gobernación, $703 millones adicionales.