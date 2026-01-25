Golpe a la minería ilegal en El Bagre, Antioquia: destruyeron cinco dragas del Clan del Golfo

Tropas del Ejército y agentes del CTI intervinieron seis unidades de minería ilegal en el sector conocido como Los Aguacates, en el municipio de El Bagre, Antioquia, las cuales según información de inteligencia militar pertenecerían al Clan del Golfo.

La operación fue realizada por el Batallón de Selva N.° 57, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron maquinaria y material usados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

En el lugar fueron ubicadas cinco dragas tipo buzo, una excavadora, cinco motores industriales, cinco motobombas, cinco clasificadoras y 400 galones de ACPM. Todo el material fue destruido de manera controlada en la zona.

Con estos equipos se extraían más de 10.000 gramos de oro al mes, cuyo valor en el mercado superaría los 5.000 millones de pesos. Sobre la afectación a este grupo ilegal se refirió el teniente coronel, Sergio Andrés Navas Serrano, comandante del Batallón de Selva N.º 57.



"Con este resultado, afectamos a las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, su estructura Uldar Cardona Rueda. Igualmente, combatimos todo lo que afecte a los delitos ambientales", destacó el uniformado.

Este operativo se suma a otra acción esta misma semana, desarrollada en el Chocó, contra el Clan del Golfo. Allí tropas del Ejército, junto con la Policía y la Armada Nacional, en los municipios de Río Quito, en el corregimiento de San Isidro, y en Quibdó, sector Cabí, intervinieron 61 unidades de producción minera dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos, lo que dejó pérdidas cercanas a los 17.000 millones de pesos en maquinaria para este grupo.

Durante esas operaciones fueron destruidos una excavadora, siete dragones tipo brasilero, diez motobombas, 20 dragas tipo buzo y 23 motores. Además, se logró la captura de una persona a la que le fue incautado un revólver y cinco cartuchos calibre 38. Con estas acciones, las autoridades evitaron la extracción ilegal de cerca de 30.000 gramos de oro mensuales, avaluados en más de 16.000 millones de pesos dentro del comercio ilegal.