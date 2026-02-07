Fajardo explica por qué no irá a consulta presidencial: El Radar, programa 7 de febrero de 2026

El Radar del sábado 7 de febrero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



El precandidato presidencial Sergio Fajardo, habló sobre su decisión de no participar en ninguna consulta.

Priscilla Gómez, actriz y bailarina colombiana con experiencia en musicales, relató en entrevista exclusiva con El Radar sobre su trayectoria artística, los obstáculos que marcó su camino y la motivación constante que la impulsó a seguir adelante hasta lograr presentarse en escenarios de alto nivel internacional como el Royal Opera House, ligado al prestigioso Royal Ballet.