“Esperamos que las lluvias disminuyan, pero hay que seguir atentos a los ríos” : Ghisliane Echeverry

En diálogo con Blu Radio, Ghisliane Echeverry, la directora del IDEAM, indicó que las lluvias asociadas al reciente frente frío continuarán durante el fin de semana y podrían extenderse hasta el lunes.

"Las lluvias asociadas a este frente frío van a estar durante este fin de semana, seguramente hasta el día lunes... para la próxima semana también estaríamos esperando lluvias en el sur del país, en la Amazonía, especialmente por entradas de humedad", afirmó la funcionaria.

Sobre la intensidad de las precipitaciones en febrero y el impacto en los cuerpos de agua, Echeverry explicó:

"Aunque cesen las lluvias en este momento, la respuesta hidrológica tiene un regazo, es decir, aunque hoy dejara de llover, los ríos no van a bajar sus caudales inmediatamente... continuaría todavía los aumentos de caudales durante un tiempo".



Para la región Caribe y Andina, la directora del IDEAM entregó un pronóstico esperanzador:

"Estaríamos esperando que la próxima semana las lluvias bajen un poco en la región Caribe... y durante el resto del mes de febrero disminuyan de manera paulatina estas lluvias, insisto, principalmente en la región Caribe y en la región Andina"

Respecto al Carnaval de Barranquilla, que se celebra esta semana, Echeverry señaló:

"Para la próxima semana esperaríamos que disminuyeran paulatinamente sin que se ausentaran de todo, es decir, no vamos a tener totalmente un tiempo seco. Lo que sí esperamos es que no sean de la misma intensidad y con la misma fuerza que tuvimos el fin de semana pasado con el primer frente frío que estuvo afectando el país".

Finalmente, sobre la situación crítica de los ríos y la importancia de mantener la vigilancia, la directora concluyó:

"Sí, que disminuyan de nuevo, especialmente en la región Caribe y en la región Andina... cada región del país está con comportamientos diferentes, pero en este momento lo más crítico es en el Caribe, sí estamos esperando que disminuya".