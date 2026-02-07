Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de apostadores participan a diario desde diferentes ciudades y municipios, atentos al resultado oficial de cada sorteo.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 7 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|6 febrero 2026
|8281 - 2
|Dorado Tarde
|5 febrero 2026
|8562 - 0
|Dorado Tarde
|4 febrero 2026
|3756 - 8
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso jugado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con el número oficial, haciendo el juego aún más atractivo para los participantes.
El proceso de cobro es sencillo, seguro y transparente. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un trámite ágil y confiable, permitiendo a los apostadores disfrutar con tranquilidad de uno de los juegos de chance más populares del país.